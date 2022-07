Fiorentina, Jovic è atterrato: ora visite mediche e firma (FOTO) (Di venerdì 8 luglio 2022) Luka Jovic si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club gigliato aveva preannunciato il suo arrivo in mattinata, e ora sui propri profili social ha pubblicato la FOTO in cui si vede l’attaccante serbo appena atterrato all’aeroporto di Peretola. Per il centravanti, che i tifosi Viola sperano di poter ammirare in una versione il quanto più simile vicina a quella dell’Eintracht, invece di quella sottotono del Real Madrid, ora è tempo di visite mediche, prima di firmare il contratto che dovrebbe essere biennale, stando alle ultime indiscrezioni. Luka #Jovic is here #forzaviola #Fiorentina #Jovic pic.twitter.com/U5RK3uGTgj — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Lukasi appresta a diventare un nuovo giocatore della. Il club gigliato aveva preannunciato il suo arrivo in mattinata, e ora sui propri profili social ha pubblicato lain cui si vede l’attaccante serbo appenaall’aeroporto di Peretola. Per il centravanti, che i tifosi Viola sperano di poter ammirare in una versione il quanto più simile vicina a quella dell’Eintracht, invece di quella sottotono del Real Madrid, ora è tempo di, prima dire il contratto che dovrebbe essere biennale, stando alle ultime indiscrezioni. Luka #is here #forzaviola #pic.twitter.com/U5RK3uGTgj — ACF(@acf) July ...

Pubblicità

DiMarzio : .@acffiorentina: Luka #Jovic in arrivo a Firenze per visite mediche e firma ??? #calciomercato #SerieA - DiMarzio : .@acffiorentina, indizio social per gli arrivi di #Jovic e #Gollini - DiMarzio : #Fiorentina, cresce l'attesa per #Jovic a Peretola - sportface2016 : #Fiorentina, #Jovic è atterrato: ora le visite mediche e la firma - sestini69 : 'Scusate, è qui che si diventa capocannoniere?' #Jovic #Fiorentina #Calciomercato -