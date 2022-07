Fiorentina, il post geniale con Holly e Benji per annunciare i due nuovi acquisti. E i tifosi si scatenano: “Mi gasate” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il calcio mercato può essere grande fonte d’ispirazione per scatenare l’immaginario collettivo dei tifosi. Questa volta il primo premio, finora, va al social media manager della Fiorentina: per annunciare l’arrivo dell’attaccante Luka Jovic e del portiere Pierluigi Gollini, sulle pagine social del club è apparsa un’immagine di Holly e Benji, rigorosamente vestiti di viola. I due protagonisti del cartone animato giapponese amato da intere generazioni di bambini, ormai adulti, hanno subito provocato la reazione dei fan: “Mi gasate“, uno dei tanti commenti. Altri hanno scritto la celebre sigla: “C’è chi dall’altra parte del mondo dà un calcio a un pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale fa strani effetti non mi sembra normale”. E ancora c’è chi ha storpiato la canzone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Il calcio mercato può essere grande fonte d’ispirazione per scatenare l’immaginario collettivo dei. Questa volta il primo premio, finora, va al social media manager della: perl’arrivo dell’attaccante Luka Jovic e del portiere Pierluigi Gollini, sulle pagine social del club è apparsa un’immagine di, rigorosamente vestiti di viola. I due protagonisti del cartone animato giapponese amato da intere generazioni di bambini, ormai adulti, hanno subito provocato la reazione dei fan: “Mi“, uno dei tanti commenti. Altri hanno scritto la celebre sigla: “C’è chi dall’altra parte del mondo dà un calcio a un pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale fa strani effetti non mi sembra normale”. E ancora c’è chi ha storpiato la canzone, ...

