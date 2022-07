Fiorentina, Barone: “Luka ha grande tecnica “ (Di venerdì 8 luglio 2022) Fiorentina Barone- La Fiorentina lavora sul mercato in entrata, dopo aver preso Gollini e Mandragora ecco l’attaccante, Luka Jovic. Pradè e Joe Barone sono attivissimi sul mercato e voglio consegnare a Italiano una squadra competitiva. Nel giorno dell’arrivo a Firenze, Jovic ha sostenuto le visite mediche e ha sbloccato l’idonietà sportiva per unirsi al gruppo. Joe Barone ha commentato l’arrivo del serbo con queste parole: “Ringrazio il Real Madrid per la riuscita di questa trattativa e il suo procuratore Fali Ramadani che ha portato avanti la trattativa. É un’operazione di altissimo livello, stiamo prendendo un giocatore di tanta qualità che viene qui al Fiorentina. Andrà a giocare il mondiale questo inverno. Siamo super contenti di avere Luka qui ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)- Lalavora sul mercato in entrata, dopo aver preso Gollini e Mandragora ecco l’attaccante,Jovic. Pradè e Joesono attivissimi sul mercato e voglio consegnare a Italiano una squadra competitiva. Nel giorno dell’arrivo a Firenze, Jovic ha sostenuto le visite mediche e ha sbloccato l’idonietà sportiva per unirsi al gruppo. Joeha commentato l’arrivo del serbo con queste parole: “Ringrazio il Real Madrid per la riuscita di questa trattativa e il suo procuratore Fali Ramadani che ha portato avanti la trattativa. É un’operazione di altissimo livello, stiamo prendendo un giocatore di tanta qualità che viene qui al. Andrà a giocare il mondiale questo inverno. Siamo super contenti di averequi ...

