Fifa, Joseph Blatter dopo l’assoluzione: “La mia coscienza è pulita” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Non parlo della Fifa, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ho fatto niente di male. Sono pulito con la mia coscienza, sono pulito nel mio spirito”. Queste le parole di Joseph Blatter dopo l’assoluzione arrivata dal tribunale di Bellinzona. L’ex presidente Uefa era accusato di frode insieme a Michel Platini. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) “Non parlo della, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ho fatto niente di male. Sono pulito con la mia, sono pulito nel mio spirito”. Queste le parole diarrivata dal tribunale di Bellinzona. L’ex presidente Uefa era accusato di frode insieme a Michel Platini. SportFace.

