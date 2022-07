Fifa, assoluzione di Blatter: «La mia coscienza è pulita» (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole dell’ex numero uno della Fifa, Joseph Blatter, dopo l’assoluzione dall’accusa di frode: «Sono pulito con la mia coscienza» Il tribunale di Bellinzona ha assolto Michel Platini e Joseph Blatter dall’accusa di frode. Di seguito le parole dell’ex numero uno della Fifa. «Non parlo della Fifa, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ho fatto niente di male. Sono pulito con la mia coscienza, sono pulito nel mio spirito». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole dell’ex numero uno della, Joseph, dopo l’dall’accusa di frode: «Sono pulito con la mia» Il tribunale di Bellinzona ha assolto Michel Platini e Josephdall’accusa di frode. Di seguito le parole dell’ex numero uno della. «Non parlo della, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ho fatto niente di male. Sono pulito con la mia, sono pulito nel mio spirito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Fifa, assoluzione di Blatter: «La mia coscienza è pulita» - napolista : Dopo l’assoluzione, #Platini all’attacco di Infantino: «i veri colpevoli non erano in aula» La #Fifa si limita a p… - sportface2016 : La nota della #FIFA dopo l'assoluzione di #Platini e #Blatter: 'Attendiamo la motivazione completa prima di comment… - sportface2016 : Joseph #Blatter parla dopo l'assoluzione dalle accuse di frode: 'Non ho fatto niente di male, la mia coscienza è pu… - NicoViscomi : RT @rtl1025: ??? Dopo la sua assoluzione dall'accusa di truffa ai danni della #Fifa, Michel #Platini in una nota stampa ha sottolineato di a… -