FIFA 22: Obiettivo COPPA MUTAFORMA PLUS (Di venerdì 8 luglio 2022) Scopri come completare l’Obiettivo COPPA MUTAFORMA PLUS rilasciato nel corso della 7° stagione di FIFA 22 in occasione dell’arrivo degli Shapeshifters e presente nella sezione traguardi Obiettivo COPPA MUTAFORMA II Premio Finale: x1 PACCHETTO GIOCATORE MUTAFORMA (Non scambiab.) Scadenza: 15 luglio Obiettivi e premi VINCINE 5Vinci 5 partite in Amichevoli FUT Live: COPPA MUTAFORMA IIx1 L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 8 luglio 2022) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 7° stagione di22 in occasione dell’arrivo degli Shapeshifters e presente nella sezione traguardiII Premio Finale: x1 PACCHETTO GIOCATORE(Non scambiab.) Scadenza: 15 luglio Obiettivi e premi VINCINE 5Vinci 5 partite in Amichevoli FUT Live:IIx1 L'articolo proviene da FUT Universe.

Pubblicità

luigicir88 : ??James tramite obbiettivo ??rilasciati 2 gettoni 1 tramite obiettivo, l'altro in un pack dal negozio da 100K #fifa… - sportli26181512 : Fifa 22, l’Italia porta tre player al Mondiale! Ci sono Obrun2002, Danipitbull ed ErCaccia: Obiettivo centrato: l’I… - zazoomblog : FIFA 22: Obiettivo FABIEN CENTONZE MUTAFORMA - #Obiettivo #FABIEN #CENTONZE #MUTAFORMA - DiegoMkers : RT @mkersofficial: ??FIFAe WORLD CUP 2022?? Si ferma la corsa ai playoff #FeWC per il nostro @Prinsipe44 Grande comeback per @Oliboli_FIFA… - ecceman7 : RT @mkersofficial: ??FIFAe WORLD CUP 2022?? Si ferma la corsa ai playoff #FeWC per il nostro @Prinsipe44 Grande comeback per @Oliboli_FIFA… -