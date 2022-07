FIFA 22: Obiettivi Daniel James ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma (Di venerdì 8 luglio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permetteno di sbloccare la versione ShapeShifters di Daniel James per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Potete riscattare la carta del gallese che milita nel Leeds United completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Conclusione Di Classe: Segna 5 gol con tiri di precisione usando i centrocampisti in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Cross dalla Premier League: Fornisci 5 assist su cross schierando almeno 3 giocatori della Premier League tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Vincine 6: Vinci 6 partite in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Gallese veloce: ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 8 luglio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permetteno di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus di certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. Potete riscattare ladel gallese che milita nel Leeds United completando glidisponibili in FUT. Conclusione Di Classe: Segna 5 gol con tiri di precisione usando i centrocampisti in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Cross dalla Premier League: Fornisci 5 assist su cross schierando almeno 3 giocatori della Premier League tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Vincine 6: Vinci 6 partite in Amichevoli FUT Live: Cambia forma. Gallese veloce: ...

Pubblicità

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT Obiettivi Daniel James ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma - GiocareOra : FIFA 22: Come completare la sfida degli obiettivi di Shapeshifters Souleyman Doumbia Silver Stars… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT Obiettivi Fabien Centonze ShapeShifters. Disponibile una nuova carta Mutaforma - luigicir88 : Disponibile nuove #sfide #SBC ??TrentAlexander Arnold versione Mutaforma ??Centonze #Shapeshifters in obiettivi comp… - luigicir88 : Disponibile nei pack Team 3 #Shapeshifters nuovo #sfide #sbc ??Solskjaer Mutaforma in sbc ??Bartra tramite obiettiv… -