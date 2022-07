Ferrari, Leclerc: “Credo ancora alla conquista del Mondiale. C’è motivazione” (Di venerdì 8 luglio 2022) Ripartire dopo Silverstone. Charles Leclerc si lascia alle spalle l’amarezza per una strategia che non lo ha aiutato in Gran Bretagna e rilancia le proprie ambizioni per il weekend in Austria. Nel giovedì di Spielberg, il monegasco così ha risposto su quanto avvenuto: “Minata la fiducia per la sfida Mondiale? No, non è abbastanza e non lo sarà mai fino a quando sarà matematicamente possibile – dice – Ci crederò fino alla fine, è la mia mentalità e Credo di averlo mostrato negli ultimi giri del weekend scorso. Non mollo nulla, la motivazione c’era e non ci sono cambiamenti”. In Austria una grande occasione da afferrare “C’è un’occasione sotto tanti punti di vista – aggiunge il Ferrarista – Spero che l’afferreremo con entrambe le mani e usciremo da questo weekend molto più vicini di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Ripartire dopo Silverstone. Charlessi lascia alle spalle l’amarezza per una strategia che non lo ha aiutato in Gran Bretagna e rilancia le proprie ambizioni per il weekend in Austria. Nel giovedì di Spielberg, il monegasco così ha risposto su quanto avvenuto: “Minata la fiducia per la sfida? No, non è abbastanza e non lo sarà mai fino a quando sarà matematicamente possibile – dice – Ci crederò finofine, è la mia mentalità edi averlo mostrato negli ultimi giri del weekend scorso. Non mollo nulla, lac’era e non ci sono cambiamenti”. In Austria una grande occasione da afferrare “C’è un’occasione sotto tanti punti di vista – aggiunge ilsta – Spero che l’afferreremo con entrambe le mani e usciremo da questo weekend molto più vicini di ...

