Ferie docenti: l’aspettativa per motivi familiari le riduce (Di venerdì 8 luglio 2022) Il personale scolastico a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di Ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3, dove per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Quali sono le assenze che possono ridurre le Ferie spettanti? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Il personale scolastico a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni dise ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3, dove per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Quali sono le assenze che possono ridurre lespettanti? L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Ferie docenti: l’aspettativa per motivi familiari le riduce - scuolainforma : Ferie scuola, in quali casi i docenti o il dirigente scolastico possono interromperle? - Gloria44klorine : Il problema del sistema scolastico italiano è costituito per buona parte dalla presenza di docenti che hanno seguit… - longagnani : @Vanessa_senza_H @contssabrunilde Lei mente! Lo sanno tutti che i docenti hanno TRE MESI di ferie!!!1! Voi statal… - AndcoSeve : Il chiacchierone Eccolo qua #Bianchi si sa. Non firmano contratti da oltre 3 anni, non fanno aumento da oltre 5 ann… -