Fedez ha rischiato di morire dopo l’intervento chirurgico: cosa hanno fatto durante l’operazione e le parole dei medici (Di venerdì 8 luglio 2022) Il caso, e una litigata con la moglie che gli ha permesso di scoprire la malattia. La paura di morire e i rischi corsi nei giorni successivi all’incidente. Il grandissimo amore per la moglie, reso ancora più forte dopo la malattia. E poi i figli, la voglia di arrabbiarsi di meno e le accuse sul tema dell’aborto. Sono molti i temi trattati da Fedez in una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale si è messo a nudo ed ha raccontato di alcuni dei momenti più bui della sua vita recente. Fedez, la litigata con la moglie e l’incontro con la dottoressa: “Non doveva passare di lì” A volte è un litigio con la persona che ami che ti salva la vita: se Fedez, il giorno di una visita medica, non fosse arrivato in ritardo di due ore per un bisticcio con la moglie, non avrebbe incontrato la persona che gli ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 luglio 2022) Il caso, e una litigata con la moglie che gli ha permesso di scoprire la malattia. La paura die i rischi corsi nei giorni successivi all’incidente. Il grandissimo amore per la moglie, reso ancora più fortela malattia. E poi i figli, la voglia di arrabbiarsi di meno e le accuse sul tema dell’aborto. Sono molti i temi trattati dain una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale si è messo a nudo ed ha raccontato di alcuni dei momenti più bui della sua vita recente., la litigata con la moglie e l’incontro con la dottoressa: “Non doveva passare di lì” A volte è un litigio con la persona che ami che ti salva la vita: se, il giorno di una visita medica, non fosse arrivato in ritardo di due ore per un bisticcio con la moglie, non avrebbe incontrato la persona che gli ha ...

sangiololaviamo : RT @dsavreit: Questo concerto è stato un sogno che Fedez ha progettato quando era in ospedale dopo aver rischiato la vita per una brutta ma… - cmqpertina : Ho appena rischiato il vomito dopo aver visto fedez allungare il caffè con l'acqua - Liebeniaz : RT @dsavreit: Questo concerto è stato un sogno che Fedez ha progettato quando era in ospedale dopo aver rischiato la vita per una brutta ma… - Vale1Val91 : RT @dsavreit: Questo concerto è stato un sogno che Fedez ha progettato quando era in ospedale dopo aver rischiato la vita per una brutta ma… - mengoniana87 : RT @dsavreit: Questo concerto è stato un sogno che Fedez ha progettato quando era in ospedale dopo aver rischiato la vita per una brutta ma… -