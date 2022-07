Federico Rossi travolto da un incidente, riporta serie ferite: ricovero d’urgenza -FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) Paura per Federico Rossi, pericoloso incidente in wakeboard: come sta ora il cantante soccorso in ospedale. Paura per l’ex leader del duo Benji e Fede. travolto da uno schianto improvviso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 luglio 2022) Paura per, pericolosoin wakeboard: come sta ora il cantante soccorso in ospedale. Paura per l’ex leader del duo Benji e Fede.da uno schianto improvviso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

nadia_Difettosa : RT @Rosaria_Pic: QUATTRO AMICI E UNA STAMPELLA. Un film di Damiano David Protagonista: Marco Mengoni. Insieme a: Ta… - Rosaria_Pic : QUATTRO AMICI E UNA STAMPELLA. Un film di Damiano David Protagonista: Marco Mengoni. Insiem… - stranifattinews : Incidente per Federico Rossi - infoitcultura : Federico Rossi ricoverato in ospedale dopo un incidente mentre faceva wakeboard: “Ho tre costole… - DessiLiviana : Paura per Federico Rossi di Benji e Fede: trasportato in ospedale dopo un incidente -