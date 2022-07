“Febbre emorragica”. Marburg, il nuovo virus fa paura: primi casi accertati e sintomi (Di venerdì 8 luglio 2022) Marburg, il nuovo virus preoccupa. Dopo la recente diffusione del vaiolo delle scimmie adesso c’è un’altra malattia che fa paura. L’ufficio per l’Africa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato due casi sospetti di malattia da virus Marburg in Ghana. In sostanza di tratta di una Febbre emorragica altamente infettiva della stessa famiglia di Ebola. Mentre sono in corso accertamenti l’Oms con il supporto delle autorità locali si sta preparando ad una nuova possibile epidemia. I due pazienti colpiti dal virus Marburg, non imparentati, sono deceduti. È stato il Noguchi Memorial Institute for Medical Research di Accra, la capitale del Ghana, a stabilire tramite analisi preliminare dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022), ilpreoccupa. Dopo la recente diffusione del vaiolo delle scimmie adesso c’è un’altra malattia che fa. L’ufficio per l’Africa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato duesospetti di malattia dain Ghana. In sostanza di tratta di unaaltamente infettiva della stessa famiglia di Ebola. Mentre sono in corso accertamenti l’Oms con il supporto delle autorità locali si sta preparando ad una nuova possibile epidemia. I due pazienti colpiti dal, non imparentati, sono deceduti. È stato il Noguchi Memorial Institute for Medical Research di Accra, la capitale del Ghana, a stabilire tramite analisi preliminare dei ...

