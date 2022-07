"Fate pena, siete delle bestie". Facchinetti contro gli influencer scrocconi (Di venerdì 8 luglio 2022) Sui social lo sfogo dell'imprenditore contro gli influencer a scrocco: "Questa moda allucinante deve finire. Io non voglio cose gratis. Se guadagnate, poi spendete" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Sui social lo sfogo dell'imprenditoreglia scrocco: "Questa moda allucinante deve finire. Io non voglio cose gratis. Se guadagnate, poi spendete"

Pubblicità

Ale74terni : @ciropellegrino Lei è da denuncia… Fate pena - cascoi34 : Mio zio buonanima Liberale alla Malagodi si starà rotolando nella tomba. Fate solo ridere se non pena. - spigoletta2003 : @Daniela12153751 Mi fate pena. Magari voi siete quelli che difendete i diritti umani e i clandestini ma non disdegn… - Mariolindo_ : @FratellidItalia @w_rizzetto Fate pena - InfinitoIsacco : RT @Maxnuccio: @Ettore_Rosato Conte o l’ISTAT? E comunque è una misura che ha dato da mangiare a chi non aveva un cent per farlo. Voi fate… -