F1, Sergio Perez sotto investigazione: cosa è successo al messicano. Infrazione nitida, colpevole ritardo dei commissari (Di venerdì 8 luglio 2022) Il risultato delle qualifiche odierne al Red Bull Ring di Spielberg è ancora in sospeso di fatto almeno per quanto riguarda le posizioni immediatamente successive alla top3, occupata nell’ordine dall’olandese Max Verstappen e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sergio Perez, quarto classificato al termine del Q3, è infatti sotto investigazione per aver oltrepassato i limiti della pista durante il suo ultimo tentativo di giro veloce in Q2. Il messicano della Red Bull ha visibilmente superato la linea bianca all’interno di curva 8 (quindi in uscita da curva 7), traendo vantaggio e completando il time-attack che gli ha poi permesso di strappare in extremis la qualificazione per l’ultima fase della qualifica. In precedenza “Checo” aveva fatto fatica a mettere assieme un buon tempo, vuoi per i ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Il risultato delle qualifiche odierne al Red Bull Ring di Spielberg è ancora in sospeso di fatto almeno per quanto riguarda le posizioni immediatamente successive alla top3, occupata nell’ordine dall’olandese Max Verstappen e dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz., quarto classificato al termine del Q3, è infattiper aver oltrepassato i limiti della pista durante il suo ultimo tentativo di giro veloce in Q2. Ildella Red Bull ha visibilmente superato la linea bianca all’interno di curva 8 (quindi in uscita da curva 7), traendo vantaggio e completando il time-attack che gli ha poi permesso di strappare in extremis la qualificazione per l’ultima fase della qualifica. In precedenza “Checo” aveva fatto fatica a mettere assieme un buon tempo, vuoi per i ...

Pubblicità

insider_motori : #F1 : convocato Sergio #Perez alle 19:00 dai commissari a causa del superamento dei track limits nel Q2 ???… - loosebootyyonce : Sergio Checo Perez more like Sergio Fraud Perez ?? - F1ingenerale_ : Sergio Perez è stato convocato dagli stewards alle 19:00 locali per una presunta violazione dei track limits. Hel… - ciricandy_io : RT @automotorinews: ??? #F1, QUALIFICA MOZZAFIATO: #Verstappen davanti a #Leclerc e #Sainz. 4° Sergio #Perez ???? 5° #Russell, poi #Ocon, #Ma… - automotorinews : ??? #F1, QUALIFICA MOZZAFIATO: #Verstappen davanti a #Leclerc e #Sainz. 4° Sergio #Perez ???? 5° #Russell, poi #Ocon,… -