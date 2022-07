F1, penalizzato Sergio Perez! Perde 9 posizioni nel GP d’Austria, cambia la griglia di partenza (Di venerdì 8 luglio 2022) cambia il quadro della situazione per il messicano Sergio Perez, impegnato nelle qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Il time-attack valido per definire il via della Sprint Race di domani è stato parecchio convulso e l’alfiere della Red Bull ha recitato un ruolo di primo livello. Il messicano, non in grande feeling con la propria Red Bull dell’attacco al tempo, è stato al centro di un caso controverso: Checo, infatti, ha oltrepassato i limiti della pista percorrendo curva-8 proprio nel momento in cui ha ottenuto il tempo necessario per la qualificazione alla Q3, ai danni del francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly. Non è stato possibile sanzionare immediatamente Perez perché in quella zona non era presente il sensore, cosa davvero anomala. Pertanto, il giudizio dei commissari è stato posteriore alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)il quadro della situazione per il messicanoPerez, impegnato nelle qualifiche del GP, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Il time-attack valido per definire il via della Sprint Race di domani è stato parecchio convulso e l’alfiere della Red Bull ha recitato un ruolo di primo livello. Il messicano, non in grande feeling con la propria Red Bull dell’attacco al tempo, è stato al centro di un caso controverso: Checo, infatti, ha oltrepassato i limiti della pista percorrendo curva-8 proprio nel momento in cui ha ottenuto il tempo necessario per la qualificazione alla Q3, ai danni del francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly. Non è stato possibile sanzionare immediatamente Perez perché in quella zona non era presente il sensore, cosa davvero anomala. Pertanto, il giudizio dei commissari è stato posteriore alle ...

