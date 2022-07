F1 | pagelle qualifiche GP Austria 2022 | Verstappen alieno | Ferrari beffata

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ledelledel Gran Premio d’di F1: ecco i voti ai protagonisti della caccia alla pole a Spielberg. Pole position da fenomeno per Max, che guadagna ben due decimi nell’ultimo settore e si mette davanti a Leclerc e Sainz per il rotto della cuffia. I tre sono comunque racchiusi in meno di un decimo. Quarto Perez con l’incognita penalità per track limits, mentre al quinto posto troviamo George Russell, a muro nel Q3. Contro le barriere anche l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, che scatterà dalla decima casella nella Sprint Race. Di seguito i voti ai piloti. LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT RACE MAX, voto 10: Ciò che è riuscito a fare quest’oggi l’olandese ha del clamoroso. Nonostante un’ottimaed un ultimo ...

Con solo 6 E-Prix rimanenti alla fine della stagione, il tempo per guadagnare punti in classifica sta per scadere. Vediamo chi ha fatto passi in avanti e chi no con le pagelle del Marrakech E-Prix.Complimenti a Carlos Sainz che al netto di tutte le considerazioni che faremo sul muretto Ferrari ha vinto la sua prima gara in F1 meritandola a pieno.