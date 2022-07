F1, la nuova griglia di partenza del GP Austria: penalizzato Perez con la Red Bull! Cambia la classifica (Di venerdì 8 luglio 2022) La griglia di partenza del GP d’Austria 2022 è stata stravolta in seguito alla penalità inflitta a Sergio Perez. Il pilota della Red Bull aveva concluso le qualifiche al quarto posto, ma aveva commesso un’infrazione sul finire del Q2: aveva violato un track limit proprio sul giro che gli ha garantito il passaggio del turno. I commissari di gara non aveva subito ravvisato l’episodio, il messicano è così potuto scendere in pista e prendere parte al Q3, concludendo in quarta piazza. Soltanto successivamente si è notato l’episodio e si è deciso per cancellare tutti i tempi del Q3 e quello del decisivo giro del Q2. Sergio Perez scatterà così dalla tredicesima piazzola e sarà chiamato a una rimonta della sprint race, il cui ordine d’arrivo determinerà la griglia di partenza ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Ladidel GP d’2022 è stata stravolta in seguito alla penalità inflitta a Sergio. Il pilota della Red Bull aveva concluso le qualifiche al quarto posto, ma aveva commesso un’infrazione sul finire del Q2: aveva violato un track limit proprio sul giro che gli ha garantito il passaggio del turno. I commissari di gara non aveva subito ravvisato l’episodio, il messicano è così potuto scendere in pista e prendere parte al Q3, concludendo in quarta piazza. Soltanto successivamente si è notato l’episodio e si è deciso per cancellare tutti i tempi del Q3 e quello del decisivo giro del Q2. Sergioscatterà così dalla tredicesima piazzola e sarà chiamato a una rimonta della sprint race, il cui ordine d’arrivo determinerà ladi...

Pubblicità

zazoomblog : F1 nuova griglia di partenza GP Austria: penalizzato Perez con la Red Bull! Come cambia la classifica - #nuova… - sportface2016 : #Perez penalizzato! La nuova griglia di partenza della sprint race #F1 #AustrianGP - ClubAlfaIt : Nuova power unit per Valtteri Bottas: partirà dal fondo della griglia in Austria #ValtteriBottas #Formula1 - AleRanaF1 : Nuova power unit per Bottas che domenica partirà dal fondo della griglia #AustrianGP #FUnoAt #Formula1 #formulauno #skymotori #F1 - F1ingenerale_ : Nuova PU per Bottas: il pilota partirà dal fondo della griglia. #F1inGenerale #AustrianGP -