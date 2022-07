F1 GP Austria | Hamilton a muro | boato di gioia del pubblico schierato con Verstappen

(Di venerdì 8 luglio 2022) Fa discutere ilda parte deldel RedBull Ring di Spielberg, dove sono in corso di svolgimento le qualifiche del Gran Premio didi F1, dopo l’incidente di Lewische è andato contro le barriere distruggendo la sua Mercedes. Come accaduto un anno fa alla Copse a parti invertite, coi tifosi inglesi che esultarono perfuori, i supporter dell’olandese si lasciano andare a una discutibile esultanza. L’INCIDENTE DISportFace.

Pubblicità

Only_Leclerc : RT @SkySportF1: ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - sportface2016 : #F1, qualifiche #AustrianGP: Lewis #Hamilton a muro, botto violento - MaxsoMagazine : Brutto incidente per Lewis Hamilton nelle qualifiche del gran premio d'Austria - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - shadowalker94_ : RT @SkySportF1: ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? -

Sky Sport

di Fabio Belli) Diretta Formula 1/ Sainz ha vinto il Gp di Gran Bretagna! Leclerc solo quarto FORMULA 1, GP2022: IRROMPE! La diretta Formula 1 di oggi, venerdì 8 luglio, con le ...Q1 - Charles Leclerc è il più veloce nel Q1 del Gran Premio d'di Formula 1. A Spielberg, il ... Quarto tempo per Fernando Alonso (Alpine) davanti a Lewis(Mercedes). Non superano il ... F1, il look di Hamilton nel giovedì del GP d'Austria: pantalone da "wow". FOTO Incredibile colpo di scena nelle qualifiche del GP d'Austria 2022, in cui Lewis Hamilton ha messo la sua Mercedes nel muro. Botto violento.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 La Q3 riprenderà alle 18.05. Ricordiamo che mancano 5'29" da disputare. 17.59 Leclerc può fare sicuramente meglio, soprattutto nel primo settore. Serve ...