F1 | Gp Austria 2022 | Russell | “Non c’entra niente la fortuna quando si commette un errore simile”

Il pilota della Mercedes, George Russell, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio d'Austria 2022 di Formula 1. Qualifiche chiuse purtroppo per lui a muro in Q3. Ecco le sue parole: "Come prima cosa dovremo vedere i danni sulla vettura. Il modo peggiore per concludere la qualifica nella quale avevamo il miglior ritmo. Non c'entra niente la fortuna quando si commette un errore simile. Potevo salire in quarta posizione, ero in vantaggio di un decimo sul mio giro precedente e ho dato tutto perché pensavo di non avere un'altra chance. Di solito andiamo più forte in gara rispetto alla qualifica, per cui saremo della lotta. Personalmente sto affrontando un paio di appuntamenti difficili, ma domani farò di tutto per ..."

