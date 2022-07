F1, Gp Austria 2022, Perez: “Oggi giornata complicata. Domani dobbiamo spingere” (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la qualifica del Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1, il pilota messicano della Red Bull, Sergio Perez, ha parlato a Sky Sport, in attesa di conoscere l’esito dell’investigazione che lo vede protagonista per aver oltrepassato i limiti della pista nel giro decisivo per entrare in Q3. Ecco le sue parole: “È stata una giornata complicata. Già in FP1 le cose non sono andate alla grande per me, dobbiamo analizzare meglio i dati e speriamo di recuperare Domani. Ho ritrovato il feeling con la macchina in qualifica? Solo a tratti, non sono riuscito a trovare il ritmo. Qualcosa l’abbiamo capito. Domani ci sarà la sprint e poi avremo una lunga gara davanti noi. dobbiamo tenere la testa bassa e spingere al massimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la qualifica del Gran Premio d’di Formula 1, il pilota messicano della Red Bull, Sergio, ha parlato a Sky Sport, in attesa di conoscere l’esito dell’investigazione che lo vede protagonista per aver oltrepassato i limiti della pista nel giro decisivo per entrare in Q3. Ecco le sue parole: “È stata una. Già in FP1 le cose non sono andate alla grande per me,analizzare meglio i dati e speriamo di recuperare. Ho ritrovato il feeling con la macchina in qualifica? Solo a tratti, non sono riuscito a trovare il ritmo. Qualcosa l’abbiamo capito.ci sarà la sprint e poi avremo una lunga gara davanti noi.tenere la testa bassa eal massimo ...

