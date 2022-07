Ex Milan, Sebastiano Rossi torna al Cesena dopo 30 anni: il nuovo ruolo (Di venerdì 8 luglio 2022) dopo oltre trent’anni Sebastiano Rossi torna al Cesena. L'ex portiere del Milan avrà un nuovo ruolo nella società emiliana di Serie C Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 luglio 2022)oltre trent’al. L'ex portiere delavrà unnella società emiliana di Serie C

