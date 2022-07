Europeo femminile, Francia-Italia: le azzurre si affidano a Girelli e Bonansea, ma in quota l'impresa vale 6,20 (Di venerdì 8 luglio 2022) Un inizio di Europeo molto complesso per l’Italia. Le azzurre nella gara di esordio in programma domenica sera a Rotheram se la vedranno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Un inizio dimolto complesso per l’. Lenella gara di esordio in programma domenica sera a Rotheram se la vedranno...

Pubblicità

CalcioWeb : #WEURO2022 #ItaliaFrancia, è quasi tutto pronto per l'esordio della squadra di Bertolini: le protagoniste e la favo… - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Europeo Femminile 2022: l'Italia parte nettamente sfavorita contro la Francia - legabasketfem : RT @Italbasket: Si parte ?? Inizia oggi l'Europeo Femminile U20 a Sopron. Alle 15:45 debutto per le Azzurre di coach Mazzon contro la Svezi… - ardovig : RT @RaiSport: #WEURO2022 ? Siamo pronti a tifare per le ragazze della nostra Nazionale ???? #FranciaItalia in diretta domenica 10 luglio dal… - lifestyleblogit : SNAI – Europeo femminile: Italia, esordio in salita , Francia a 1,48, il primo sorriso azzurro a 6,00 - -