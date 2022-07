Europei femminili | domenica Francia-Italia Morace | Siamo un bel gruppo | passiamo il primo turno

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Credo che la nostra nazionale possa fare bene, ha dimostrato di essere molto organizzata, si è visto contro la Spagna. Secondo me alpasnoi e la". Lo dice all'Adnkronos Carolina, ex nazionale e pioniera ine non solo del calcio femminile ad alto livello tecnico e agonistico, a due giorni dal calcio d'inizio controdeglidelle Azzurre. "Poi la, che è superiore a noi, non è in un momento brillantissimo, la ct ha lasciato a casa giocatrici importanti, magari approfittiamo anche di questo..." "Ma soprattutto non dobbiamo mettere pressione e responsabilità alle ragazze, che sono cresciute tantissimo. E' chiaro che si può fare qualcosa, ma sono sempre ...

