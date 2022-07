Esce “Esagerato” il nuovo singolo di Michele Cristoforetti (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo l’apertura delle prime due date di Vasco Rossi Esce “Esagerato” il nuovo singolo, dopo “Come si fa”, di Michele Cristoforetti, cantato in anteprima sul palco di Vasco Rossi a Trento. La canzone è anche la title track dell’album in uscita a settembre.-Ritengo che i sogni abbiano solo bisogno di crederci fino in fondo per essere materializzati-…ne parla così Cristoforetti subito dopo essere sceso dal palco del Trentino Music Arena di Trento, dopo l’opening alla prima data del Tour LIVE di Vasco 2022. E proprio da quel palcoscenico, che il noto cantautore trentino presenta e canta “Esagerato”, brano che porta, solo quattro giorni più tardi sul palco dell’Ippodromo di Milano, seconda data per Vasco e successivamente sempre con successo ad Ancona. -“Ho ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo l’apertura delle prime due date di Vasco Rossi” il, dopo “Come si fa”, di, cantato in anteprima sul palco di Vasco Rossi a Trento. La canzone è anche la title track dell’album in uscita a settembre.-Ritengo che i sogni abbiano solo bisogno di crederci fino in fondo per essere materializzati-…ne parla cosìsubito dopo essere sceso dal palco del Trentino Music Arena di Trento, dopo l’opening alla prima data del Tour LIVE di Vasco 2022. E proprio da quel palcoscenico, che il noto cantautore trentino presenta e canta “”, brano che porta, solo quattro giorni più tardi sul palco dell’Ippodromo di Milano, seconda data per Vasco e successivamente sempre con successo ad Ancona. -“Ho ...

