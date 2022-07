(Di venerdì 8 luglio 2022) . A ottobre la decisione per quello i bambini dai 6 mesi ai 5 anni Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha detto: “Se i tassi di infezione aumentassero ulteriormente, anche le persone tra i 60 ei 79 anni, oltre alle persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età, dovrebbero ricevere una seconda dose booster dicontro il“. Dunque, per Cavaleri tutte le persone con più di 80 anni “dovrebbero ricevere undi”. Cavaleri ha parlato della possibilità di optare per unannuale aggiornato come già si fa con l’influenza stagionale: i dati indicano “che i vaccini a mRna adattati che incorporano un ceppo della variante Omicron possono aumentare ed estendere la protezione, ...

Pubblicità

361_magazine : Ema raccomanda il secondo richiamo del vaccino anti-Covid agli over 60 - infoitsalute : Nuova ondata Covid, Ema raccomanda la quarta dose a tutti gli over 60. A settembre vaccini agggiornati - mcc43_ : RT @UnivadisItalia: EMA raccomanda l’autorizzazione nell’UE del vaccino anti-Covid-19 Valneva #COVID19 - UnivadisItalia : EMA raccomanda l’autorizzazione nell’UE del vaccino anti-Covid-19 Valneva #COVID19 -

, quarta dose per tutti gli over 60. Una inedita situazione epidemiologica che ha indotto l'agenzia europea ad aggiornare le raccomandazioni adottate in aprile con un documento congiunto con l'...Cavaleri ha anche detto che si sta lavorando "per l'approvazione dei vaccini adattati a settembre"e che l',se aumentano i casi, una seconda dose booster a over 60 e ai fragili.Ema raccomanda il secondo richiamo del vaccino anti-Covid agli over 60. A ottobre la decisione per quello i bambini dai 6 mesi ai 5 anni ...Vista la nuova ondata di contagi Covid, l'Agenzia europea del farmaco sottolinea l’importanza di estendere la platea dei vaccinati con quarta dose ...