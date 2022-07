È un Monza modello Milan: Berlusconi indicato come presidente, Galliani vicepresidente vicario (Di venerdì 8 luglio 2022) È Calcio & Finanza a ripotare la notizia di Radiocor sulla nuova governance del Monza, che si confà al modello che ha fatto grande il Milan: Silvio Berlusconi è stato indicato come presidente del club dall’assemblea degli azionisti di Fininvest «sia per tutti i meriti acquisiti sia in quanto persona che si colloca al vertice della catena partecipativa di controllo». La holding che controlla il Monza ha introdotto anche la figura del vicepresidente vicario, che non a caso sarà Adriano Galliani, così com’era al Milan. Il vicepresidente vicario ha gli identici poteri del presidente. Ultima modifica riguarda Paolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) È Calcio & Finanza a ripotare la notizia di Radiocor sulla nuova governance del, che si confà alche ha fatto grande il: Silvioè statodel club dall’assemblea degli azionisti di Fininvest «sia per tutti i meriti acquisiti sia in quanto persona che si colloca al vertice della catena partecipativa di controllo». La holding che controlla ilha introdotto anche la figura del vice, che non a caso sarà Adriano, così com’era al. Il viceha gli identici poteri del. Ultima modifica riguarda Paolo ...

Pubblicità

napolista : È un #Monza modello #Milan: #Berlusconi indicato come presidente, #Galliani vicepresidente vicario Gli azionisti d… - il_millimetro : Sport - Il modello, secondo la visione di Galliani, è quello della Dacia Arena di Udine: 'Puntiamo al decimo posto'… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Monza, governance stile Milan: Berlusconi presidente: Dopo la storica promozione in Serie A, l… - Brontolo3ntino : @Micky_Rassara @DPiccolotti Il Monza è diventato un modello... - fabio200908 : Il modello PSG non va bene se il club/proprietario non paga i giornalisti, invece dove li paga, per esempio a Monza… -