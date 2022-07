Dybala saluta la Serie A, l’argentino dovrà considerare le offerte dalla Spagna (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulo Dybala voleva restare in Serie A ma al momento le tante incertezze economiche dei club interessati lo spingono via, in Spagna la piazza più probabile PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una telenovela argentina in piena regola quella di Paulo Dybala che sin da subito si è detto interessato a restare in Italia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulovoleva restare inA ma al momento le tante incertezze economiche dei club interessati lo spingono via, inla piazza più probabile PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una telenovela argentina in piena regola quella di Pauloche sin da subito si è detto interessato a restare in Italia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

cesololinter194 : ??Intervista esclusiva Antonia Murales, parrucchiera di Dybala. ' Paulo è un ragazzo fantastico, educato e saluta se… - sanchez_strada : @ilcozzaronero @FFunesto Su Pinamonti sono tranquillo. Per il resto Lukaku è in prestito e Dzeko saluta nel 2023. Q… - BisInterista : RT @_goodtime__: Oh raga sapete chi vi saluta? Dybala - _goodtime__ : Oh raga sapete chi vi saluta? Dybala - Rg1996_ : @optamirko @Futboldzoker @silviyy71 @alessiovastola6 @Erfaina1988 Che discorso è? C’è Vlahovic no che non lo voglio… -