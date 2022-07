Dybala: c’è una mossa concreta del Napoli, cosa filtra sulla trattativa (Di venerdì 8 luglio 2022) Da poco diventato un free agent, Paulo Dybala ancora non ha trovato una squadra. Su di lui, ovviamente, c’è l’interesse di moltissimi club che però sono frenati dalle richieste del giocatore e del suo entourage. Tra le squadre che stanno sondando il terreno ci sarebbe anche il Napoli. FOTO: Getty – Paulo Dybala Juventus Come riportato da Il Corriere della Sera, il club del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una valutazione approfondita sui numeri e sui possibili sviuppi, senza però affondare il colpo. Uno stop causato da una richiesta d’ingaggio decisamente troppo alta. Non solo il Napoli, prosegue poi in quotidiano, ma anche il Milan. La squadra rossonera apprezzerebbe molto le caratteristiche del giocatore ma, nonostante, ciò sta optando per altre scelte. Alcune di queste sarebbero il giovane ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Da poco diventato un free agent, Pauloancora non ha trovato una squadra. Su di lui, ovviamente, c’è l’interesse di moltissimi club che però sono frenati dalle richieste del giocatore e del suo entourage. Tra le squadre che stanno sondando il terreno ci sarebbe anche il. FOTO: Getty – PauloJuventus Come riportato da Il Corriere della Sera, il club del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una valutazione approfondita sui numeri e sui possibili sviuppi, senza però affondare il colpo. Uno stop causato da una richiesta d’ingaggio decisamente troppo alta. Non solo il, prosegue poi in quotidiano, ma anche il Milan. La squadra rossonera apprezzerebbe molto le caratteristiche del giocatore ma, nonostante, ciò sta optando per altre scelte. Alcune di queste sarebbero il giovane ...

