Due giocatori del Barcellona si sono offerti al Chelsea durante gli ultimi colloqui Alonso Azpilicueta

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 00:48:11 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Di Conor Laird Pubblicato: 7 luglio 2022 23:48Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2022 00:04 La voce proveniente dai media alla fine di giovedì indica un accordo di scambio potenzialmente complesso in programma tra. Questo arriva con quest’ultimo che rimane appassionato di una coppia di difensori Blues. Tra i continui sforzi del club per rafforzare la linea di fondo di Xavi Hernandez in vista della prossima stagione, la squadra di trasferimento al Camp Nou ha puntato con fermezza sull’aggiunta di Cesare Marcos. I rapporti in Spagna all’inizio di oggipersino arrivati ????a suggerire che un accordo per portare il primo in ...