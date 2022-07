“Dovrei dirvi una cosa”. Barbara D’Urso, mistero sulla ‘foto segreta’. Qualcosa succede (Di venerdì 8 luglio 2022) Barbara D’Urso è in ferie in un luogo segreto. Dopo un anno di trasmissioni e dirette, è arrivato il momento per Carmelita di meritato riposo. L’ultima vacanza risale tra dicembre e gennaio per le vacanze di Natale (sostituita da Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti). Barbarona infatti, dopo la chiusura di Domenica Live e Live non è la D’Urso, ha condotto La pupa e il secchione show, che ha visto la vittoria di Maria Laura ed Edoardo. Ora però, finalmente, è il momento delle ferie. A rivelarlo è lei stessa sui social: su Instagram la conduttrice partenopea ha detto: “Io sono in uno posto super pazzesco, super segreto che non posso ancora dirvi, ma che presto vi svelerò”. Barbara D’Urso è in ferie in un luogo segreto: nessuno sa dove sia e la location resta un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)è in ferie in un luogo segreto. Dopo un anno di trasmissioni e dirette, è arrivato il momento per Carmelita di meritato riposo. L’ultima vacanza risale tra dicembre e gennaio per le vacanze di Natale (sostituita da Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti). Barbarona infatti, dopo la chiusura di Domenica Live e Live non è la, ha condotto La pupa e il secchione show, che ha visto la vittoria di Maria Laura ed Edoardo. Ora però, finalmente, è il momento delle ferie. A rivelarlo è lei stessa sui social: su Instagram la conduttrice partenopea ha detto: “Io sono in uno posto super pazzesco, super segreto che non posso ancora, ma che presto vi svelerò”.è in ferie in un luogo segreto: nessuno sa dove sia e la location resta un ...

