Dopo la Francia, il Regno Unito: tutti imitano la tradizionale instabilità politica italiana (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Anche il Regno Unito precipita nell’instabilità politica. Dopo la Francia, anche oltremanica sembra che si viva una stagione di incertezze di cui, come già ricordavamo qualche settimana fa, noi siamo maestri assoluti. Regno Unito, l’instabilità Dopo la caduta di Johnson Come abbiamo già scritto a riguardo, Boris Johnson non lascerà immediatamente il suo posto, ma “sopravviverà” fino ad ottobre, ovvero fino a quando i conservatori non sceglieranno un nuovo leader e primo ministro che potrà indire elezioni senza essere obbligato. Una situazione di relativa instabilità che renderà più complicata l’ultima fase di premierato di Johnson stesso, in carica da tre anni (durata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Anche ilprecipita nell’la, anche oltremanica sembra che si viva una stagione di incertezze di cui, come già ricordavamo qualche settimana fa, noi siamo maestri assoluti., l’la caduta di Johnson Come abbiamo già scritto a riguardo, Boris Johnson non lascerà immediatamente il suo posto, ma “sopravviverà” fino ad ottobre, ovvero fino a quando i conservatori non sceglieranno un nuovo leader e primo ministro che potrà indire elezioni senza essere obbligato. Una situazione di relativache renderà più complicata l’ultima fase di premierato di Johnson stesso, in carica da tre anni (durata ...

