"Dopo Boris Johnson Londra continuerà a sostenere Kiev". Flavia Giacobbe a Rai News 24. Il video (Di venerdì 8 luglio 2022) Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, a Pomeriggio 24 con Serena Scorzoni su Rai News 24: "Johnson è stato il più importante e fondamentale sostenitore di Zelensky fin dall'inizio del conflitto, e i timori di chi pensa che Londra possa cambiare idea sul suo sostegno all'Ucraina sono infondati. Il Regno Unito, chiunque sarà il suo prossimo premier, rimarrà un attore fondamentale sia del mondo occidentale e in Europa, sia nel sostegno che Londra ha dato fino ad oggi a Kiev."

