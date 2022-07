Dopo afa e temporali | il temperato ritorno dell' anticiclone delle Azzorre

(Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Un'altalena meteorologica impazzita con scambi meridiani sempre più intensi, cioè da Nord a Sud e viceversa. Con l'aria calda che sale dal Sahara verso l'Italia gonfiando l'africano, e l'aria polare che scende 'come un missile' verso il Mediterraneo come è successo nelle ultime ore. Ed ecco che l'altalena impazzita provoca, nello scontro aria polare-aria sahariana, violenti fenomeni temporaleschi con colpi di vento, grandine e danni. Purtroppo una situazione accentuata dal riscaldamento globale, come previsto ormai da anni; unica buona notizia - fa sapere il sito www.ilmeteo.it - è che saltuariamente torna a farci visita l'che proprio durante questo weekend vedremo salire alla ribalta: avremo cielo azzurro, senza sabbia del deserto, massime gradevoli intorno ai 30 C e minime ...

