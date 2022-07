Donna di 96 anni costretta da giovane a cedere la bambina, ritrova la figlia naturale dopo 82 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) Si dice che vale la pena aspettare per le cose migliori, anche se è necessaria una vita. Lena Pierce è stata lontana da sua figlia per più di 80 anni. Ma in un freddo giorno di gennaio del 2016, ha finalmente ritrovato la figlia che è stata costretta ad abbandonare nel 1933, quando era solo una ragazzina. Lena è nata nel 1919 ed ha vissuto una vita difficile, iniziata con la morte di suo padre quando lei era solo una neonata. Lei e sua madre hanno viaggiato spesso prima di stabilirsi a New York. Lena è rimasta incinta quando aveva solamente 13 anni. Ha partorito una bambina, Eva Mae, l’11 febbraio 1933 a Utica, New York. Ma solo 6 mesi dopo, la piccola le è stata portata via e rimessa alla tutela dello ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 8 luglio 2022) Si dice che vale la pena aspettare per le cose migliori, anche se è necessaria una vita. Lena Pierce è stata lontana da suaper più di 80. Ma in un freddo giorno di gennaio del 2016, ha finalmenteto lache è stataad abbandonare nel 1933, quando era solo una ragazzina. Lena è nata nel 1919 ed ha vissuto una vita difficile, iniziata con la morte di suo padre quando lei era solo una neonata. Lei e sua madre hanno viaggiato spesso prima di stabilirsi a New York. Lena è rimasta incinta quando aveva solamente 13. Ha partorito una, Eva Mae, l’11 febbraio 1933 a Utica, New York. Ma solo 6 mesi, la piccola le è stata portata via e rimessa alla tutela dello ...

