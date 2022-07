Domenica sciopero dei dipendenti Trenord: nessuna fascia di garanzia (Di venerdì 8 luglio 2022) La protesta Domenica 10 luglio incrociano le braccia i dipendenti dei treni regionali. Non sono previste fasce di garanzia essendo un giorno festivo. Tutte le informazioni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 luglio 2022) La protesta10 luglio incrociano le braccia idei treni regionali. Non sono previste fasce diessendo un giorno festivo. Tutte le informazioni.

Pubblicità

discoradioIT : #trasporti: le RSU di #Trenord confermano lo #sciopero previsto per domenica, #10luglio, malgrado le aperture dell'… - MiTomorrow : Previsti disagi, garantite 12 corse per Arona Air Show 2022 ?? #Trenord #Sciopero #Milano - Pater_Pat : #Bologna Aeroporto nel caos, Usb proclama sciopero per domenica 17 luglio: 'Situazione insostenibile' - LeccoNews : TRENORD/DOMENICA SCIOPERO SENZA FASCE DI GARANZIA | 08/07/2022 - - quartararosfab : domenica sciopero tren*talia in Emilia-Romagna la mia solita fortuna -