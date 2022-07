Domani la conferenza stampa di Spalletti | può succedere a sorpresa | l’annuncio in diretta!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 luglio 2022) In questi istanti il Napoli è in trasferimento per raggiungere il ritiro di Dimaro, con la prima sessione di allenamento in programma nella giornata di. La squadra partenopea resterà in ritiro per due settimane, prima di ritornare in Campania per poi raggiungere il secondo ritiro pre-stagionale, previsto nella località abruzzese di Castel di Sangro. Nel tardo pomeriggio di, inoltre, prenderà parola il tecnico Lucianonella primadel ritiro in Val di Sole. Un’occasione per approfondire le ultime di mercato in casa Napoli, e non solo. Secondo quanto rivelato in diretta dal giornalista Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, potrebbe esserci unain. ...