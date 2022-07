(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Come ho detto in assemblea, mi è piaciuto molto il cambio di passo e la fermezza del nostro presidente Giuseppe Conte nel confronto con il premier Mario, mettendo al centro della discussione le necessità dei cittadini". Sullaal dlin, dove dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì, "attendo gli sviluppi etutti assieme il da farsi, come sempre". Così la senatrice Laura, tra le più scettiche nel M5S sulla permanenza nel governo, all'Adnkronos.

TV7Benevento : Dl aiuti: Bottici, 'fiducia M5S in Senato? Attendiamo Draghi e decideremo' - -

