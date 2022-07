Djokovic supera Norrie 3 - 1. Con Kyrgios va a caccia del 7° sigillo (Di venerdì 8 luglio 2022) Novak Djokovic è in finale a Wimbledon per l'ottava volta dopo aver battuto il britannico (nato in Sudafrica e cresciuto in Nuova Zelanda) Cameron Norrie in quattro set 2 - 6 6 - 3 6 - 2 6 - 4. La ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022) Novakè in finale a Wimbledon per l'ottava volta dopo aver battuto il britannico (nato in Sudafrica e cresciuto in Nuova Zelanda) Cameronin quattro set 2 - 6 6 - 3 6 - 2 6 - 4. La ...

