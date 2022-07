Djokovic stende Norrie: ottava finale a Wimbledon. Affronterà Kyrgios (Di venerdì 8 luglio 2022) Un'altra finale di Wimbledon per Novak Djokovic : il serbo ha battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie in quattro set (2 - 6, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4) e 2 ore 34 minuti di gioco: Affronterà ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Un'altradiper Novak: il serbo ha battuto in semiil britannico Cameronin quattro set (2 - 6, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4) e 2 ore 34 minuti di gioco:...

