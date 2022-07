Diritto all’aborto negli Usa, ecco cosa prevede l’ordine esecutivo firmato dal presidente Biden (Di venerdì 8 luglio 2022) Si attendeva per oggi la firma di un ordine esecutivo volto a proteggere l’accesso all’aborto e alla contraccezione negli Stati Uniti da parte del presidente Joe Biden, dopo che il 24 giugno la Corte Suprema ha annullato la sentenza Roe versus Wade che tutelava il Diritto costituzionale all’aborto a livello federale. Ed è arrivata. Ma non basta e, a dirlo, è proprio il numero uno alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’ordine esecutivo approvato oggi avrebbe solo l’effetto di «mitigare alcune delle possibili sanzioni a cui andrebbero incontro le donne che cercano di abortire dopo la sentenza della Corte». Ma si tratterebbe di «azioni limitate nella loro capacità di salvaguardare l’accesso ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Si attendeva per oggi la firma di un ordinevolto a proteggere l’accessoe alla contraccezioneStati Uniti da parte delJoe, dopo che il 24 giugno la Corte Suprema ha annullato la sentenza Roe versus Wade che tutelava ilcostituzionalea livello federale. Ed è arrivata. Ma non basta e, a dirlo, è proprio il numero uno alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dal Washington Post,approvato oggi avrebbe solo l’effetto di «mitigare alcune delle possibili sanzioni a cui andrebbero incontro le donne che cercano di abortire dopo la sentenza della Corte». Ma si tratterebbe di «azioni limitate nella loro capacità di salvaguardare l’accesso ...

Pubblicità

rulajebreal : Il Parlamento UE ???? vota per inserire in carta dei diritti il diritto all’aborto sicuro e legale. Tutti i 3 partiti… - elio_vito : I partiti della destra votano in Europa contro il diritto all’aborto ma poi vogliono farci credere che non cambieranno la legge in Italia... - pfmajorino : La destra italiana (tutta quanta pure forza it tanto per capirci) ha votato al #parlamentoeuropeo contro una risolu… - nicolaebasta : RT @MassimoPatan: Il parlamento UE chiede di inserire nella carta dei diritti UE, il 'diritto all'aborto sicuro e legale'. FdI, Lega e FI v… - GiuseppBlasi : @NGiorg1998 @Lorenzo32843904 @AlbertoLetizia2 No no, togliere è una cosa ben diversa. Votare per aggiungere l'abort… -