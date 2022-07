Diritto all’aborto negli Usa, Biden ha firmato un ordine esecutivo (Di venerdì 8 luglio 2022) Biden ha definito «terribile e totalmente sbagliata» la decisione della Corte Suprema che ha cancellato a livello federale il Diritto a interrompere la gravidanza: «Serve una legge che codifichi questo Diritto», ha detto, «non possiamo lasciare che una Corte fuori controllo limiti le libertà» Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022)ha definito «terribile e totalmente sbagliata» la decisione della Corte Suprema che ha cancellato a livello federale ila interrompere la gravidanza: «Serve una legge che codifichi questo», ha detto, «non possiamo lasciare che una Corte fuori controllo limiti le libertà»

