DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: iniziate le qualifiche! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 iniziate LE QUALIFICHE CON LA Q1! 16.57 Il regolamento è il solito: Q1 da 18 minuti e i peggiori 5 piloti da eliminare; Q2 da 15 minuti ed altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 da 12 minuti. con i magnifici 10 a contendersi la pole. 16.55 Cinque minuti al via del Q1! La sessione si svolgerà sicuramente su pista asciutta con 38°C d’asfalto e 19° di temperatura ambiente. Ricordiamo che Spielberg si trova ad oltre 600 metri sopra al LIVEllo del mare. 16.52 Haas si candida al ruolo di rivelazione di queste qualifiche, per quanto visto in FP1 soprattutto da parte di Kevin Magnussen, ma attenzione anche ad un Fernando Alonso confermatosi in grande forma con l’Alpine dopo il 5° posto di Silverstone. 16.49 Mercedes ha fatto un deciso passo avanti a Silverstone e sembra aver ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00LE QUALIFICHE CON LA Q1! 16.57 Il regolamento è il solito: Q1 da 18 minuti e i peggiori 5 piloti da eliminare; Q2 da 15 minuti ed altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 da 12 minuti. con i magnifici 10 a contendersi la pole. 16.55 Cinque minuti al via del Q1! La sessione si svolgerà sicuramente su pista asciutta con 38°C d’asfalto e 19° di temperatura ambiente. Ricordiamo che Spielberg si trova ad oltre 600 metri sopra alllo del mare. 16.52 Haas si candida al ruolo di rivelazione di queste qualifiche, per quanto visto in FP1 soprattutto da parte di Kevin Magnussen, ma attenzione anche ad un Fernando Alonso confermatosi in grande forma con l’Alpine dopo il 5° posto di Silverstone. 16.49 Mercedes ha fatto un deciso passo avanti a Silverstone e sembra aver ...

