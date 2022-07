Dinoi: ‘Aepi da subito al fianco di Croce Rossa per progetto ‘Lisa’’ (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Aepi ha creduto fin da subito al progetto Lisa, mettendo a disposizione sul territorio nazionale le proprie imprese che hanno risposto alla richiesta di lavoro che partiva dai centri della Croce Rossa”. Così il Presidente della Confederazione Aepi-Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, Mino Dinoi, in occasione della presentazione dei risultati del progetto Lisa, promosso dalla Croce Rossa Italiana, che si è svolta all’Auditorium Parco della Musica a Roma. La presentazione del progetto è stata l’occasione per una riflessione complessiva sui temi di attualità che interessano il mondo del lavoro. “Per aumentare la domanda occupazionale è arrivato il momento di fare delle riforme concrete e strutturali sul ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Aepi ha creduto fin daalLisa, mettendo a disposizione sul territorio nazionale le proprie imprese che hanno risposto alla richiesta di lavoro che partiva dai centri della”. Così il Presidente della Confederazione Aepi-Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, Mino, in occasione della presentazione dei risultati delLisa, promosso dallaItaliana, che si è svolta all’Auditorium Parco della Musica a Roma. La presentazione delè stata l’occasione per una riflessione complessiva sui temi di attualità che interessano il mondo del lavoro. “Per aumentare la domanda occupazionale è arrivato il momento di fare delle riforme concrete e strutturali sul ...

