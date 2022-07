Dimaro, i 29 di Spalletti: c’è Koulibaly, regolarmente convocato anche Politano (Di venerdì 8 luglio 2022) Spalletti convoca ventinove calciatori per Dimaro. Lo comunica il Napoli con una nota apparsa sul sito ufficiale. Insieme a Meret, in attesa di un secondo portiere che verosimilmente arriverà dal mercato, sono stati convocati Marfella e il portiere della Primavera Idasiak oltre a Nikita Contini che rientra dopo un ottimo prestito al Crotone. Al reparto difensivo della scorsa stagione, orfano di Ghoulam, Malcuit e di Tuanzebe (oltre che di Manolas), si aggiungono il primavera Costanzo e Zedadka, oltre al nuovo acquisto Mathias Olivera. regolarmente convocato Koulibaly. A centrocampo, invece, c’è traffico: oltre a Anguissa, Fabian, Zielinski, Demme, Elmas e Lobotka – che hanno fatto parte della rosa dell’anno scorso – sono convocati Gianluca Gaetano e Folorunsho. In ultimo, gli attaccanti: Osimhen c’è, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022)convoca ventinove calciatori per. Lo comunica il Napoli con una nota apparsa sul sito ufficiale. Insieme a Meret, in attesa di un secondo portiere che verosimilmente arriverà dal mercato, sono stati convocati Marfella e il portiere della Primavera Idasiak oltre a Nikita Contini che rientra dopo un ottimo prestito al Crotone. Al reparto difensivo della scorsa stagione, orfano di Ghoulam, Malcuit e di Tuanzebe (oltre che di Manolas), si aggiungono il primavera Costanzo e Zedadka, oltre al nuovo acquisto Mathias Olivera.. A centrocampo, invece, c’è traffico: oltre a Anguissa, Fabian, Zielinski, Demme, Elmas e Lobotka – che hanno fatto parte della rosa dell’anno scorso – sono convocati Gianluca Gaetano e Folorunsho. In ultimo, gli attaccanti: Osimhen c’è, ...

Pubblicità

sportface2016 : #Napoli, i convocati di Luciano #Spalletti per il ritiro a #Dimaro - napolista : #Dimaro, i 29 di #Spalletti: c’è #Koulibaly, regolarmente convocato anche #Politano In attesa di un secondo portie… - gtogna : Domani prima conferenza stampa di #spalletti a #dimaro! Aperta solo ai media leccalecca e giornalai servitori del p… - MatteoSorrenti : ?? Gli azzurri arriveranno in serata a #Dimaro, allo SportHotel Rosatti. Sabato e Domenica doppio allenamento (9.30… - UILperiferic : -