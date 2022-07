Pubblicità

ParliamoDiNews : Digitale, Gola (Acea): `Abbiamo fatto passi da gigante` - - fisco24_info : Digitale, Gola (Acea): 'Abbiamo fatto passi da gigante': (Adnkronos) - 'Sulla digitalizzazione abbiamo fatto già pa… - italiaserait : Digitale, Gola (Acea): “Abbiamo fatto passi da gigante” - LocalPage3 : Digitale, Gola (Acea): 'Abbiamo fatto passi da gigante' - AceaGruppo : “ACEA ha sviluppato un modello di open innovation per intercettare le novità da trasferire ai propri business e con… -

Adnkronos

... Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione; Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo Economico; Michaela Castelli, presidente Acea; Giuseppe, a.d. ...... Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione; Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo Economico; Michaela Castelli, presidente Acea; Giuseppe, a.d. ... Digitale, Gola (Acea): "Abbiamo fatto passi da gigante" (Adnkronos) – “Sulla digitalizzazione abbiamo fatto già passi da gigante e c’è ancora tanta strada da fare. Significa digitalizzare le reti, per noi è qualcosa di molto innovativo”. Lo ha detto l’ammi ...Roma, 8 lug. Si è tenuto oggi a Roma l'Acea Innovation Day 2022, evento che quest'anno si è svolto in tre tappe, dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica c ...