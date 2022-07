Difetto su ponte ricostruito in Liguria, traffico ridotto (Di venerdì 8 luglio 2022) Crollato per la tragica alluvione del 2011, ricostruito nel 2012, oggi il ponte della Colombiera ad Ameglia (La Spezia) è stato trovato affetto da un Difetto strutturale e il traffico della strada ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Crollato per la tragica alluvione del 2011,nel 2012, oggi ildella Colombiera ad Ameglia (La Spezia) è stato trovato affetto da unstrutturale e ildella strada ...

Ponte Morandi, difesa Castellucci: "Crollò per vizio costruttivo" Il crollo del ponte: "Vizio costruttivo" Sebbene siano passati 4 anni dal crollo del ponte, la dinamica dell'evento e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte restano ancora da accertare. Ponte Morandi, la difesa di Castellucci: "Crollo per difetto di costruzione" Iniziato il maxi procedimento per la tragedia del viadotto sul Polcevera, 59 imputati e 600 parti civili, fuori dall'aula le telecamere, le famiglie chiedono giustizia per le vittime.