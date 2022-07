Diana Bracco | ' imprese devono sostenere cultura | è investimento valoriale'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Laè un asset di crescita straordinario per l'Italia, un driver fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile e diffuso sui territori. L'intreccio tra bellezza, arte, paesaggio, creatività e innovazione è il tratto essenziale della nostra identità nazionale, oltre che un punto di forza a livello globale. L'inè un, che arricchisce sul piano personale e che ha un impatto positivo sia all'interno dell'azienda sia all'esterno, nel rapporto con le comunità e i territori. Ed è per questo che le aziendela". Così, presidente della Fondazione, intervenendo a Spoleto all'incontro ...

Diana Bracco: "Ancora divario di genere per donne manager, ma siamo su strada giusta" Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "La cultura è un asset di crescita straordinario per l'Italia, un driver fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile e diffuso sui territori. L'intreccio tra bellezza, arte, paesaggio, creatività e innovazione è il tratto essenziale della nostra identità nazionale, oltre che un punto di forza a livello globale." Così Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco e manager di un'azienda da sempre attenta ai temi della parità di genere, intervenendo al Festival di Spoleto all'incontro 'Per una cultura della parità'. (Adnkronos) – "Purtroppo" c'è ancora un divario di genere da abbattere anche per le donne manager, "anche se siamo sulla strada giusta, e le donne sono sempre di più, in Italia e all'estero."