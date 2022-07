Diana Bracco: “Ancora divario di genere per donne manager, ma siamo su strada giusta” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo” c’è Ancora un divario di genere da abbattere anche per le donne manager, “anche se siamo sulla strada giusta, e le donne sono sempre di più, in Italia e all’estero. Al Louvre, ad esempio, l’anno scorso è stata nominata la prima direttrice donna in 228 anni di vita del museo, Laurence des Cars”. Lo ha detto Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco e manager di un’azienda da sempre attenta ai temi della parità di genere, intervenendo al Festival di Spoleto all’incontro ‘Per una cultura della parità’ promosso da Rai per la Sostenibilità Esg e Rai Umbria in sintonia con ‘No Women No Panel’, la campagna Rai per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo” c’èundida abbattere anche per le, “anche sesulla, e lesono sempre di più, in Italia e all’estero. Al Louvre, ad esempio, l’anno scorso è stata nominata la prima direttrice donna in 228 anni di vita del museo, Laurence des Cars”. Lo ha detto, presidente della Fondazionedi un’azienda da sempre attenta ai temi della parità di, intervenendo al Festival di Spoleto all’incontro ‘Per una cultura della parità’ promosso da Rai per la Sostenibilità Esg e Rai Umbria in sintonia con ‘No Women No Panel’, la campagna Rai per ...

