Di Maria: “La Juve il top in Italia”. Avrà il numero 22 (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “In ogni paese sono stato nella miglior squadra. Mi mancava l’Italia e la miglior squadra in Italia è la Juve”. Angel Di Maria è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il club bianconero annuncia l’ingaggio del 34enne argentino, che indosserà la maglia numero 22. “E’ una nuova tappa. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, ho visto fin dal primo giorno che tutte le persone” del club “sono diventate come una famiglia che si prende sempre cura di te e questo mi rende felice”, dice l’esterno ai canali del club torinese. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “In ogni paese sono stato nella miglior squadra. Mi mancava l’e la miglior squadra inè la”. Angel Diè ufficialmente un giocatore dellantus. Il club bianconero annuncia l’ingaggio del 34enne argentino, che indosserà la maglia22. “E’ una nuova tappa. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, ho visto fin dal primo giorno che tutte le persone” del club “sono diventate come una famiglia che si prende sempre cura di te e questo mi rende felice”, dice l’esterno ai canali del club torinese. L'articolo proviene daSera.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Koulibaly: No alla Juve, ma non rinnovo ?? Mourinho in pressin… - forumJuventus : Prime parole in bianconero per Di Maria: 'Juve miglior squadra d'Italia, qui per vincere. Prometto impegno e sacrif… - Kdc1987Kdc : @VittorioSantor @ilciccio67 Ma Vittorio non è così..dammi retta..Non è De Ligt che vuole andare, è la Juventus che… - fisco24_info : Di Maria: 'La Juve il top in Italia'. Avrà il numero 22: (Adnkronos) - I bianconeri annunciano l'ingaggio dell'arge… -