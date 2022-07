Di Maria è arrivato al J-Medical, tifosi in delirio: gli aggiornamenti (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juventus ha da pochissimo chiuso per il primo vero acquisto stagionale. E’ stata una trattativa lunga ed intensa, i primi ammiccamenti con il giocatore sono partiti ad inizio giugno con la dirigenza bianconera che è stata brava a pazientare per la decisione del loro nuovo primo acquisto. Infatti ieri sera è atterrato all’aeroporto di Caselle Angel DI Maria. L’argentino ex Psg era svincolato dopo l’esperienza in Francia e sulla sua prossima squadra è stato abbastanza indeciso fino a qualche giorno fa. Infatti lui era allettato anche dall’opportunità di tornare a giocare in Argentina. Alla fine, però, la voglia di restare a giocare ad alti livelli in Europa e il Mondiale che incombe lo hanno portato a scegliere la Juventus. Di Maria JuventusIntanto questa mattina el Fideo si è presentato al J-Medical per sostenere le visite ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juventus ha da pochissimo chiuso per il primo vero acquisto stagionale. E’ stata una trattativa lunga ed intensa, i primi ammiccamenti con il giocatore sono partiti ad inizio giugno con la dirigenza bianconera che è stata brava a pazientare per la decisione del loro nuovo primo acquisto. Infatti ieri sera è atterrato all’aeroporto di Caselle Angel DI. L’argentino ex Psg era svincolato dopo l’esperienza in Francia e sulla sua prossima squadra è stato abbastanza indeciso fino a qualche giorno fa. Infatti lui era allettato anche dall’opportunità di tornare a giocare in Argentina. Alla fine, però, la voglia di restare a giocare ad alti livelli in Europa e il Mondiale che incombe lo hanno portato a scegliere la Juventus. DiJuventusIntanto questa mattina el Fideo si è presentato al J-per sostenere le visite ...

